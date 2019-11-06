بروتوكول تعاون ثلاثي لتشغيل الشباب ببرنامج "جليس المسن"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين المديرية وكلية التمريض جامعة الإسكندرية ونادي روتاري، للتدريب على برنامج "جليس المسن"، في إطار اهتمام الوزارة بكبار السن وتوفير الضمانات الخدمية اللازمة لهم.

وقال "فوزي" إن البروتوكول يأتي ضمن جهود المديرية في توفير نظام تدريب أكاديمي مهني بأحدث نظم التأهيل، بهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمسنين وتوفير فرص عمل للشباب، مثمنًا دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة قضايا المجتمع، ودور كلية التمريض باعتبارها إحدى الصروح التعليمية الهامة بالإسكندرية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن أن الاتفاقية تمثل سياسة المديرية في خدمة المسنين في بيئتهم الطبيعية، لافتًا إلى أن التدريب يشمل العاملين بدور الرعاية، وكذلك الشباب الراغبين في خدمة المسنين داخل بيوتهم في محاولة للتقليل من السعة داخل تلك الدور بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.

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كانت وزارة التضامن الاجتماعي، أطلقت مشروع رفيق المسن ضمن خطة تهدف لتوفير الرعاية للمسنين، مع الحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل الأسرة، وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن.

وفتحت الوزارة في وقت سابق باب التقديم لتدريب عدد 150 شابا وفتاة لتأهيلهم للعمل كرفيق مسن عبر موقع الوزارة، شبكات التواصل الاجتماعي.

ويستهدف مشروع رفيق المسن أيضا وضع تصور تنظيمي قانوني لمهنة رفيق المسن، يضمن حقوق المسنين مع تأهيل وتدريب وتوظيف 150 شخصًا، وتوفير فرص عمل لهم، وكذلك توحيد منهج تدريبي منظم وشامل ومعتمد لإعداد وتأهيل جليس المسن وتشجيع الجمعيات على العمل في المشروع، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتوفير خدمة رفيق المسن.