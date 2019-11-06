بالأرقام- تبدأ من 55 جنيهًا.. استقرار أسعار حلوى المولد بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

شهدت أسواق حلوى المولد النبوي بالإسكندرية استقرارا ملحوظا في الأسعار، مع ارتفاع طفيف في بعض خامات التصنيع بنسبة بلغت نحو 5%، وسط أسعار تبدأ من 55 جنيها للمنتجات الشعبية وتصل إلى 1200 جنيه لبعض العبوات الفاخرة.

جولة الخليج 365 في الأسواق

ورصدت جولة أجراها الخليج 365 في أسواق الإسكندرية، أسعار العبوات الجاهزة للمنتجات التقليدية "العلف" التي بدأت من من 55 جنيها وصولا إلى 90 جنيها للعبوة زنة كيلو جرام ، فيما تراوحت أسعار العبوات التي تحتوي على المكسرات بين 110 إلى 200 جنيه

وتراوحت أسعار عبوات حلوى المولد الفاخرة في بعض منافذ البيع للأنواع الشهيرة ما بين 100 إلى 1200 جنيه، وتباينت أسعار العبوات التي يزيد وزنها عن 1 كيلو بين 250 جنيه إلى 1200 جنيه، ويختلف السعر بحسب العلامة التجارية والوزن والأصناف وطريقة التقديم.

وعن متوسط أسعار القطع في الأسواق الشعبية، بلغ سعر "لفة 3 قرص علف 20 جنيها، لفة 2 قرص حمص، 12جنيها، فولية 44 جنيها للكيلو، سمسمية 42 جنيها للكيلو، حمصية 42 جنيها للكيلو، وبلغ سعر قرص علف لوز صغير 18 جنيها، والقرص الكبير منه وصل سعره إلى 28 جنيها، مقابل 30 جنيها لأقراص الفستق والبندق والكاجو واللوز، فيما تراوحت أسعار الملبن بين 30 إلى 100 جنيه للكيلو .

تجار: لهذه الأسباب الأسعار مستقرة

أرجع عدد من التجار وأعضاء بشعبة الحلوى في غرفة تجارة الإسكندرية، استقرار أسعار المنتجات لهذا الموسم إلى عدة عوامل على رأسها تراجع أسعار السكر خلال الفترة الماضية، بجانب استقرار أسعار المكسرات المستوردة نتيجة للانخفاض النسبي في سعر الدولار.

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وقال عادل إبراهيم تاجر حلوى بمنطقة أسواق المنشية، أن سعر طن السكر كان تراجع بما يزيد عن 500 جنيه ليصل إلى ، ليصل إلى 6500 جنيه للطن بدلا من 7100 جنيها تقريبا، خلال الموسم الماضي، بجانب استقرار أنواع المكسرات التي يتم استيرادها من الخارج والتي تتأثر بسعر الصرف.

وبدوره أوضح شريف سلامة عضو شعبة الحلوى بالغرفة التجارية، أن انخفاض أسعار السكر وبعض مكونات التصنيع قابله زيادة في أسعار خدمات الكهرباء، والغاز، والبنزين، ومواد التغليف، لافتا إلى أن توازن تلك العوامل أدت إلى تماسك الأسعار عند مستوياتها في العام الماضي دون ارتفاع،

شعبة الحلويات: أسعار الإسكندرية ليست كالعاصمة

من جانبه قال أحمد الحندويلي نائب رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية الإسكندرية، إن ارتباط المواطنين بالحفاظ على عادة شراء حلوى المولد غالبا ما يكون أقوى من تأثر السوق بأي موجات غلاء خارجة عن إرادة التجار، خاصة إن كانت المناسبة تتعلق بموسم احتفالات المولد النبوي الشريف وليس غيره من مظاهر احتفالات مشابهة في موالد الأولياء الصالحين بمختلف المحافظات.

وأضاف الحندويلي في تصريح خاص لـ الخليج 365، أن أسعار المنتجات المطروحة بالإسكندرية لا تقارن بنظيرتها التي تباع في العاصمة والتي يصل بعضها إلى أرقام مبالغ فيها، مشيرا إلى أن القاهرة تختلف بشكل كبير عن باقي المحافظات في ظل تنوع الشرائح المقبلة على الشراء وتفضيل بعض الطبقات الاجتماعية شراء منتجات لعلامات شهيرة، مبينا في الوقت نفسه أن المنتجات باهظة الثمن يراعي في تصنيعها اختيار أغلى وأجود الخامات الموجودة في الأسواق.

هامش ربح بسيط

وأشار نائب رئيس شعبة الحلوى إلى أن عدد من التجار طرحوا كميات كبيرة بتخفيضات على أسعار العبوات اعتمادا على هامش ربح بسيط لترويج منتجاتهم والتخفيف من أعباء المواطنين خاصة الأسر المتوسطة التي تشكل الشريحة الأكبر من الزبائن.

وأكد أن نسب المبيعات مستقرة ولم تختلف كثيرا عن العام الماضي، خاصة مع اعتياد الغالبية العظمي من سكان المدينة الساحلية على شراء كميات محددة من المنافذ التي يترددون عليها في نفس التوقيت من كل عام.