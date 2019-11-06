موسكو تنتقد انضمام مقدونيا الشمالية لحلف ناتو

صرح مدير القسم الأوروبي الرابع بالخارجية الروسية يوري بيليبسون بأن عملية توسع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بما في ذلك إمكانية دخول مقدونيا الشمالية إلى الحلف، تقوض الثقة والاستقرار في القارة الأوروبية وتؤدي إلى زيادة المواجهة.

وقال بيليبسون في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: " إن موقف روسيا من عملية توسع حلف

شمال الأطلسي معروف جيداً "، واصفا هذه العملية بالمدمرة والمقوضة للثقة والاستقرار في القارة الأوروبية. وأضاف :" أن الأمر لا يتعلق بالتهديد العسكري، الذي يمكن أن تشكله مقدونيا الشمالية لروسيا بل بالمخاطر التي تهدد الأمن الأوروبي، والتي يتعين ضمانها بطرق مختلفة تماما بدلاً من إشراك هذا البلد في السياسة المعادية لروسيا والتخطيط العسكري للحلف".يُذكر أن عملية التصديق على بروتوكول انضمام مقدونيا الشمالية إلى حلف "ناتو" تجري حاليا،ومن المتوقع أن تكتمل خلال قمة الحلف في لندن في ديسمبر المقبل. وقد وافقت حتي الآن 21 دولة من أعضاء "ناتو" الحاليين البالغ عددهم 29 ، على انضمام مقدونيا الشمالية إلى الحلف حتى الآن من قبل