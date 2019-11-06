أمريكا تتهم إيران بالابتزاز النووي بعد استئناف تخصيب اليورانيوم

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، بتشديد الضغوط على إيران، بعد استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، مؤكدة أنه لا يوجد سبب معقول لتوسع إيران برنامج تخصيب اليورانيوم فى فردو، أو أي مكان آخر، ومحاولة واضحة للابتزاز النووي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الامريكية، ابتزاز إيران لانشطتها النووية وتخصيب اليورانيوم لن يؤدي إلا إلي تعميق عزلة إيران السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلي أن الولايات المتحدة سوف تستمر في فرض أقصى الضغوط على النظام حتى يتخلى عن سلوكه المزعزع للاستقرار، بما في ذلك الأعمال الحساسة المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية.

وتابع المتحدث، ستنتظر التحقق من استئناف التخصيب عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والتي ضاعفت جهودها في مراقبة المنشآت النووية الايرانية بموجب الاتفاق.

Advertisements

يشار إلى أن الرئيس الايراني حسن روحاني أعلن أن بلاده ستستأنف أنشطة التخصيب في منشأة فردو التي تقع قرب مدينة قم، والتي تم تعليق العمل فيها بموجب الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وخمس دول كبرى عام 2015.