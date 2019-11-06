فرنسا تعلن مقتل الرجل الثاني في أخطر التنظيمات الإرهابية

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية أن القوات الفرنسية المنتشرة في مالي قتلت مطلع أكتوبر، أبا عبد الرحمن المغربي، الرجل الثاني في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة.
وقالت الوزيرة فلورانس بارلي، اليوم الأربعاء، إن الجهادي الذي يعتبر المرشد الروحي للجماعة، قتل ليل 8-9 أكتوبر في مالي، بعملية فرنسية جرت بالتعاون مع القواتالمالية.
وأضافت الوزيرة، أثناء عودتها من غاو في مالي إلى فرنسا، أن أبا عبد الرحمن المغربي كان "ثاني أخطر إرهابي ملاحق في منطقة الساحل، لا سيما من قبل الأمريكيين".
وكان المغربي قد التحق بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" فيعام 2012.
وأصبح المغربي المرشد الروحي للتنظيم قبل أن يؤسس مع إياد أغ غالي "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، علما أن الأخير هو على رأس قائمة المطلوبين في منطقة الساحل.
ويعتبر أبو عبد الرحمن المغربي مهندس توسع تنظيم "القاعدة" في منطقة الساحل، وهو ثاني أبرز شخصية في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" تقتل هذا العام، بعد الجزائري، جمال عكاشة، المعروف بـ"يحيى أبو الهمام" الذي قتل في فبراير.
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