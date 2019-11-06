الإمارات تواصل دعم القطاع الصحي بمحافظة الحديدة اليمنية

قدمت الإمارات ممثلة في "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، اليوم الأربعاء كميات جديدة من الأدوية والمحاليل لثلاثة مراكز طبية في محافظة الحديدة اليمنية ضمن برنامج الاستجابة السريعة والدعم المتواصل للقطاع الصحي في الساحل الغربي اليمني.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)
ومن جانبه، أشاد الدكتور عبد العزيز منصر نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة الحديدة بالدعم الإماراتي للقطاع الصحي بالساحل الغربي اليمني، مؤكدا أنه حقق أهدافه المرجوة في تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين اليمنيين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها اليمن وشعبه.
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