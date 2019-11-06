ترامب جونيور ينشر كتاباً يهاجم فيه خصوم والده الرئيس

نشر دونالد ترامب جونيور كتاباً يهاجم فيه خصوم والده الرئيس دونالد ترامب، مع إقراره بأنه التقط جرثومة السياسة وبات يفكر بالترشح للانتخابات في المستقبل.

وفي كتابه الذي يحمل عنوان "مُثَار: كيف يزدهر اليسار على حساب الكراهية ويريد إسكاتنا"، يوجّه ابن الرئيس سهامه نحو هيلاري كلينتون والمحقق الخاص روبرت مولر والإعلام.

وعلى موقع أمازون يتم التعريف عن الكتاب بأنه ذلك الذي "لا تريد النخب اليسارية لك أن تقرأه".

أما الغلاف الداخلي فيقول "اذ كنت تحب أميركا ولا تهتم للياقات السياسية فقد وصلت إلى المكان الصحيح".

ويكرس ترامب جونيور كتابه المؤلف من 300 صفحة في جزء منه لسيرته الذاتية، بينما الجزء الآخر مخصص للجدل المثار حول هيلاري كلينتون.

وسرعان ما احتل الكتاب المرتبة الثالثة في قائمة أمازون لأفضل الكتب مبيعاً بعد أن شجع الرئيس ترامب متابعيه على تويتر والبالغ عددهم 66.5 مليون على قراءته.

وكتب ترامب الإثنين "إنه كتاب جديد رائع أوصي بشدة الجميع بأن يقرأوه".

وترامب جونيور معتاد على ملاحقة خصوم والده الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه انتقادات قاسية لهم، لذا كان استخدامه للغة هجومية أمراً متوقعاً في الكتاب.

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فهو ينتقد مولر الذي حقق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، وبعض أعضاء الكونجرس".

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وينتقد ترامب جونيور، في كتابه أيضاً المرشح المفضل لليسار لانتخابات ،2020 بيرني ساندرز وأيضاً المرشح الديموقراطي جو بايدن.