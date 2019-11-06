الفلبين تحبط تفجيراً انتحارياً في بلدة جنوبية

أحبط جنود في جنوب الفلبين عملية إرهابية قال الجيش، اليوم الأربعاء، إنها محاولة لتفجير انتحاري في منطقة حضرية، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من الهجمات ألقيت مسؤوليتها على جماعة متحالفة مع تنظيم "داعش".

وقال الجيش إن جنوداً بنقطة تفتيش في جزيرة جولو دخلوا في اشتباك مسلح لفترة وجيزة مع ثلاثة مسلحين، على دراجة نارية أمس الثلاثاء. وأضاف أن الجنود قتلوا المهاجمين ووجدوا بحوزتهم سترات ناسفة وسلاحاً نارياً وقنبلة يدوية وأجهزة تفجير.

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وقالت القيادة الإقليمية للقوات المسلحة في بيان، إن الهجوم استهدف منطقة حضرية في جولو عاصمة الجزيرة.

وهذه خامس محاولة لتنفيذ تفجير انتحاري في الفلبين في الستة عشر شهراً الماضية.

ووقعت جميع الهجمات الانتحارية في جزر سولو، معقل جماعة أبي سياف، وأعلنت داعش المسؤولية عنها.