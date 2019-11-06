الولايات المتحدة تعزز أمنها الانتخابي قبل سباق 2020

قالت سبع هيئات حكومية أميركية من بينها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة الأمن القومي، في بيان، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحمي نفسها من التدخل في الانتخابات المقبلة 2020، من جانب كل من روسيا والصين وغيرها.

وأضافت الهيئات الأميركية في بيان مشترك أنه "سيكون هناك مستوى تنسيق غير مسبوق بين الولايات الخمسين والأراضي الأميركية لضمان أمن الانتخابات".

وأضاف: "خصومنا يريدون تقويض مؤسساتنا الديموقراطية، والتأثير على المشاعر العامة والسياسات الحكومية".

وتابع: "روسيا والصين وغيرها من الجهات الأجنبية ستسعى جميعها للتدخل في عملية التصويت أو التأثير على تصورات الناخبين".

وأضاف البيان أن حملات وسائل التواصل الاجتماعي وحملات التضليل والهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للولايات والمحليات، كلها طرق ممكنة يمكن استخدامها للتدخل.

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وأضاف أنه لا يوجد دليل على تعطيل البنية التحتية للانتخابات في الوقت الحالي.

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وصدر البيان عن مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن القومي ووزارات العدل والدفاع والأمن الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية.