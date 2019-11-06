كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة وزير الخارجية الإيراني إلى أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، طالب الدول الأوروبية بتنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

وقال جواد ظريف، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "ردنا على الإرهاب الاقتصادي والابتزاز الأمريكي كان على العكس مما تم الإيحاء به لدونالد ترامب".

وأضاف ظريف: "خطوتنا الرابعة (لخفض الالتزامات النووية) في تعليق أحد بنود الاتفاق النووي الواردة في الفقرة 36 منه، تأتي ردا على انتهاكات أمريكا والترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لتعهداتها".

وتابع ظريف: طريق الحل السهل للولايات المتحدة والترويكا الأوروبية؛ التزموا بتعهداتكم ونحن بدورنا سنعود عن هذا المسار.

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وأعلنت إيران بأن الخطوة الرابعة لخفض التزاماتها النووية ستبدأ الأربعاء، وسيتم ضخ الغاز في أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، خلال مراسم افتتاح مصنع "الحرية" للابداع، إنه سيوعز لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ببدء الخطوة الرابعة، الأربعاء، بضخ الغاز في أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي في منشأة فردو النووية.

وأكد على أن الخطوة الرابعة لخفض ايران التزاماتها النووية ستكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أن الخطوة الرابعة ستكون قابلة للعودة عنها كالخطوات الثلاث السابقة في حال تنفيذ الدول المتبقية في الاتفاق النووي لالتزاماتها في إطار هذا الاتفاق.