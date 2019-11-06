كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: انضمام مقدونيا الشمالية المحتمل إلى الناتو يقوض الاستقرار في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي جهود سكوبي للحصول على العضوية في الناتو في أكتوبر. ومع ذلك، تم تأجيل المحادثات حول هذه القضية.

انتقدت وزارة الخارجية الروسية محاولات الناتو لدمج مقدونيا، قائلة، إنها تقوض الاستقرار وتؤدي إلى المواجهة في أوروبا.

وصرح رئيس القسم الأوروبي الرابع يوري بيليبسون: "موقف روسيا من توسيع الناتو معروف. هذه العملية في حد ذاتها مدمرة وتقوض الثقة والاستقرار في القارة الأوروبية وتؤدي إلى زيادة المواجهة".

وأضاف المسؤول: "جميع الأعضاء الجدد ينضمون إلى الحلف، بما في ذلك مقدونيا الشمالية (قد ينضمون إلى الناتو في الأشهر المقبلة)".

من المتوقع أن تكتمل عملية الانضمام إلى الحلف بحلول قمة الناتو في ديسمبر في لندن.

تحاول سكوبيه، عاصمة مقدونيا، أن تصبح عضوًا في حلف الناتو منذ أكثر من عقد، لكن العرض كان يمثل مشكلة بسبب نزاع مع اليونان - عضو حالي في الكتلة - حول اسم البلاد منذ أن أصبحت جارتها مقدونيا منطقة شمالية مسموعة.

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من أجل معالجة هذه القضية، أجرت البلاد استفتاءً في سبتمبر 2019 وتمت تسميتها باسم مقدونيا الشمالية، لتسوية نزاع الأسماء الذي استمر 27 عامًا.

وفي سياق منفصل، أعلن حلف الناتو أنه "يحترم" قرار صربيا بإجراء مناورات عسكرية جوية مشتركة مع روسيا يتم فيها نشر نظامي الدفاع الجوي الروسي "إس-400"، " بانتسير-إس"

وقالت روسيا، إن طائرات إس-400 بعيدة المدى وأنظمة بانتسير-إس قصيرة المدى تستخدم في التدريبات السلافية شيلد 2019 لاختبار العمل المشترك للجيشين الروسي والصربي لصد الهجمات الجوية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الصواريخ أرض-جو تتمركز في قاعدة باتاجنيكا، خارج العاصمة الصربية، بلغراد.

وقالت الوزارة، إن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها كتيبة إس -400 وبطارية بانتسير- إس في تدريبات عسكرية خارج روسيا.

في بيان إلى "أر أف أى / أر أل "، قال المكتب الصحفي لحلف الناتو، إن الحلف وصربيا "شريكان ونحن نحترم حق صربيا في اتخاذ قرارات سيادية بشأن التدريبات على أراضيها".