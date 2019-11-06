كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي أمريكي: اجتماع "مون" و"آبي" علامة مشجعة على علاقات الدول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح دبلوماسي أمريكي بارز اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تشعر بالتقدم بعد اجتماع عُقد مؤخرًا بين قادة كوريا الجنوبية واليابان، حيث هددت العلاقات المتوترة بتقويض التعاون الأمني الثلاثي في كوريا الشمالية.

وصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ستيلويل إلى سول يوم الثلاثاء، حيث تدهورت العلاقات بين سيول وطوكيو، وهما من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، إلى أسوأ حالة لها منذ عقود بعد أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية بتعويض عمال السخرة وقت الحرب في العام الماضي.

لكن أجرى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي محادثة استمرت 11 دقيقة على هامش مؤتمر دولي في بانكوك يوم الاثنين، حضره أيضًا مسؤولون أمريكيون، وهي المرة الأولى التي يجتمعون فيها منذ أكثر من عام.

وصرح ستيلويل للصحفيين بعد لقاءات مع مسؤولين كوريين جنوبيين "لقد شعرنا بالتشجيع الشديد أثناء وجودنا هناك لملاحظة أن الرئيس مون ورئيس الوزراء آبي أتيحت لهما الفرصة للتحدث، قائلا ان "هذه علامة مشجعة ونحن نراقب تحسن العلاقة ".

وجاءت زيارته في الوقت الذي تنتهي فيه اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية بين كوريا الجنوبية واليابان هذا الشهر. قررت سول عدم تجديد الاتفاقية وسط خلاف سياسي وتجاري متزايد، وهو قرار انتقدته واشنطن.

التقى ستيلويل بوزير الخارجية الكوري الجنوبي كانغ كيونغ - وا ونائب وزير الخارجية تشو سي يونج، لكنه لم يرد على سؤال حول ما إذا كانا قد ناقشا الوضع.

وقالت وزارة الخارجية في سيول إن كانج أوضح جهوده لصياغة "حل معقول" للخلاف مع اليابان خلال الاجتماع.

وقالت الوزارة في بيان ان "الجانب الأمريكي قال إن هذه الجهود مشجعة ووافق على أن هذه الجهود يجب أن تستمر في التقدم."

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وكان من المتوقع أن يناقش الجانبان سبل تنشيط محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

التقى مبعوثون من البلدين في ستوكهولم الشهر الماضي لأول مرة منذ أن اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في يونيو على إعادة فتح المفاوضات بعد فشل قمة فيتنام في فبراير. لكن انهار الاجتماع، حيث قال مبعوث كوريا الشمالية إن الجانب الأمريكي فشل في إظهار المرونة.

قال مشرع كوري جنوبي يوم الاثنين، إنه من الممكن أن يعقدا جولة جديدة من المحادثات بحلول منتصف نوفمبر مع تعيين كيم لقمة أخرى مع ترامب في ديسمبر.

بينما كانت الاجتماعات جارية، تجمعت مجموعة من النشطاء أمام مبنى الوزارة، وسخروا من ما يسمونه محاولة أمريكية "للضغط" على حليفتها بسبب قرار اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية ومحادثات تقاسم التكاليف الدفاعية.

كان جيمس ديارت، ممثل الولايات المتحدة في المفاوضات، الذي حدد كيفية تقسيم التكاليف لمتابعة 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، أيضًا في سيول.

كما أثرت المحادثات النووية الضعيفة على التعاون بين الكوريتين، والذي توقف بعد موجة من القمم العام الماضي.