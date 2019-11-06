كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمان بريطانيا المنحل.. ماذا سيحدث خلال الأيام الـ25 المقبلة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرلمان البريطاني، رسميًا، حله في منتصف ليل الثلاثاء، مما يعني أنه في خلال الـ 25 يومًا التالية، لن يكون هناك نشاط تشريعي في المملكة المتحدة، وستتصرف الحكومة بموجب قانون إدارة خاص. إليكم طريقة حل البرلمان:

1- مجلس العموم

2- منزل النبلاء

3- الوزراء والحكومة

4- موظفي الخدمة المدنية

برلمان المملكة المتحدة، الذي يمتد لثلاثة قرون من التاريخ، مثله مثل معظم المملكة المتحدة، ينظمه تقاليد مصنّفة بدقة. الطريقة التي يعمل بها البرلمان بعد الحل تخضع أيضًا لتلك التقاليد القديمة، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وبموجب التشريع الحالي، يجب على المملكة المتحدة إجراء انتخابات عامة كل خمس سنوات، وانتخاب البرلمان بأكمله، على عكس العديد من الدول الأخرى، حيث يتم استبدال جزء فقط من هيئة حاكمة. هذا يعني أنه كان من المفترض إعادة انتخاب البرلمان في عام 2022. بسبب مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رغم ذلك، في 29 ديسمبر، أعلن البرلمان البريطاني إجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مرارًا وتكرارًا، إلى إجراء انتخابات مبكرة من أجل الخروج من الطريق المسدود بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أُعيد التفاوض بشأنها، والتي كانت في حالة من الجمود منذ الأسبوع الماضي. منع عدم موافقة البرلمان البلاد من مغادرة الكتلة في 31 أكتوبر، ضد رغبات الحكومة، وأدى إلى منح الاتحاد الأوروبي تمديدًا حتى 31 يناير.

مجلس العموم

توضح مذكرة نُشرت على موقع البرلمان على شبكة الإنترنت، أن الحل يحدث قبل 25 يومًا من الانتخابات العامة، دائمًا في منتصف الليل. تُسمى نهاية الجلسة البرلمانية "الاختصاص"، وهي الكلمة التي برزت إلى الأضواء الإعلامية بعد محاولة "جونسون" الفاشلة لإقالة البرلمان في أغسطس.

عند إعلان الحل، يجب على جميع أعضاء مجلس العموم إخلاء مقاعدهم، وكل الأعمال التجارية في المجلس سوف تنتهي، ويتوقف النواب عن تمثيل دوائرهم الانتخابية. خلال الـ 25 يومًا التالية، لن يكون هناك عضو في البرلمان في المملكة المتحدة.

توضح المذكرة، أن النواب السابقين الذين يسعون إلى إعادة انتخابهم في البرلمان المقبل يجب أن يتقدموا مرة أخرى كمرشحين.

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يتوقف رئيس مجلس النواب عن كونه نائبًا، لكنه يحتفظ بمسؤوليته عن إدارة مجلس العموم إلى حين إجراء الانتخابات.

عادةً، يتم انتخاب رئيس جديد مع بقية أعضاء مجلس النواب، لكن هذا العام، تم انتخاب رئيس مجلس النواب مبكرًا، حيث أعلن جون بيركو - الرجل الشهير بمكالمة "الطلب!" الخاصة بعلامته التجارية - استقالته في 9 سبتمبر وتركه مكتب في 4 نوفمبر. تم انتخاب ليندسي هويل كرئيس جديد في نفس اليوم.

وتقول المذكرة، إنه يُسمح لأعضاء مجلس العموم بدخول مبنى البرلمان لبضعة أيام لإخلاء مكاتبهم.

مجلس اللوردات

على عكس أعضاء مجلس العموم، يتم تعيين اللوردات وليس انتخابهم، ويحتفظون بمناصبهم في المجلس. ومع ذلك، فإن جميع الأعمال التجارية في مجلس اللوردات تنتهي بعد حل البرلمان، على الرغم من السماح للوردات بالدخول إلى مقر البرلمان في الفترة ما بين الدورات البرلمانية.

الوزراء والحكومة

تقول المذكرة، إن حل البرلمان لا يعزل الوزراء من مناصبهم، لأن اللقب الوزاري مستقل عن كونه نائبًا. الفرق الوحيد هو أن الوزراء الذين كانوا أيضًا أعضاء في البرلمان لم يعد بإمكانهم استخدام الحروف "MP" في ألقابهم.

وفقًا لذلك، تواصل حكومة المملكة المتحدة بأكملها العمل كما فعلت من قبل.

الخدمات المدنية

تُعرف الفترة بين حل البرلمان وانتخاب واحد جديد في المملكة المتحدة بأنها "فترة الحساسية" أو "Purdah"،- وهي فترة ما قبل الانتخابات في المملكة المتحدة ، وعلى وجه التحديد الوقت الفاصل بين الإعلان عن الانتخابات ونتائج الانتخابات النهائية".

خلال هذه الفترة، من المتوقع أن "يحترم الوزراء" السلطة التقديرية عند الإعلان عن مبادرات جديدة، لا سيما المبادرات طويلة الأجل. لا يمنعهم من القيام بحملات كأعضاء في أحزابهم. ومع ذلك، لا ينبغي لهم استخدام موارد الدوائر الخاصة بهم لصالح أي حزب سياسي.

تُصدِر الخدمات المدنية الحكومية إرشادات عامة بشأن الانتخابات - وهي وثيقة مطولة تحتوي على قواعد سلوك خلال فترة الـ 25 يومًا السابقة للانتخابات. خلال هذه الفترة، يُمنع الموظفون الحكوميون إلى حد كبير من القيام بأي شيء يمكن اعتباره داعمًا لأي حزب سياسي أو القيام بأي شيء من شأنه أن يؤدي إلى جدل سياسي. تركز الوثيقة بشكل كبير على مبادئ الحياد والموضوعية.

يغطي هذا التوجيه أيضًا وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات الرسمية، قائلاً، إنه يجب فقط تحديث وسائل التواصل الاجتماعي التي توفر بيانات واقعية، مثل تأخير النقل، في حين يجب حجب كل ما يمكن اعتباره تعليقات على السياسة.