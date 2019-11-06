سان جيرمان يسعى لإغلاق الباب أمام ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق باريس سان جيرمان بدأ تحركاته من أجل تأمين بقاء مهاجمه الشاب، كيليان مبابي، وقطع الطريق أمام الفرق الراغبة بالحصول على خدماته.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن سان جيرمان يسعى لتقديم مقابل مادي ضخم، من أجل إقناع مبابي بتجديد تعاقده في حديقة الأمراء.

ويعد مبابي (20 سنة) من أفضل المهاجمين في العالم حاليًا، بفضل سرعته وكفاءته أمام المرمى.

واجتذب مبابي بالفعل أنظار مسؤولي ريال مدريد، الذين وضعوا اسمه كهدف أول لتدعيم صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان، يدرك جيدًا اهتمام ريال مدريد بضم مبابي، لذلك سيقاتل من أجل الإبقاء عليه داخل الفريق مهما كان المقابل المادي، موضحًا أن فريق العاصمة الفرنسية مستعد لرفع راتب اللاعب إلى 40 مليون يورو سنويا ليبقى ضمن صفوفه.