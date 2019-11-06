مدرب برشلونة: لم نقدم أداء جيدا أمام سلافيا براغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، عن استياءه من التعادل الأبيض أمام سلافيا براغ التشيكي، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر فالفيردي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "نحن نريد دائمًا تحقيق الانتصار، وبالأمس في الحقيقة لم نقدم أداءً جيدا، رغم أن الخصم لم يخلق فرصًا واضحة، لكنهم لعبوا بسرعة كبيرة، ونحن لم ننجح في استغلال الفرص التي سنحت لنا للتسجيل".

وأضاف "الخصم لعب بضغط عالي، وتراكم حتى 6 لاعبين في خط الدفاع، ولعبوا في لقاء الذهاب بشكل مشابه لكن ليس بقدر ما لعبوا بالأمس، ويمكننا تقديم الأفضل في الفترة المقبلة".

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وتابع "في المباراة الماضية خسرنا ضد ليفانتي، وبالأمس لم تكن واحدة من أفضل مبارياتنا، ولم نقدم أداءً جيدًا في آخر مباراتين، ونعلم أن هناك الكثير من الضغط على الفريق، وعلينا أن نرد".

وعن صافرات الاستهجان، أجاب "حسنا، من حق الجماهير أن تعبر عن رأيها".

وختم "جوردي ألبا يُعاني من إصابة في الساق، وسنرى ما سيقوله الأطباء، وأنا دائمًا أضم ظهير واحد على مقاعد البدلاء، في المباراة الماضية كان سيرجي روبيرتو وبالأمس ألبا، نملك جونيور فيربو الذي سيحصل على فرصته".