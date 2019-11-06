جريمة تل السبع: اعتقال شابين بشبهة التهديد بالانتقام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابين، في العشرينيات من عمريهما، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بشبهة التهديد بالانتقام لجريمة قتل الشابين جلال شحدة أبو طه (34 عاما)، ومحمد هشام أبو طه (25 عاما)، داخل سيارة في مدخل قرية تل السبع، مساء أول من أمس الإثنين.

ووفقا للشرطة، فقد اعتُقل آخر (39 عاما) من القرية بشبهة تهديد أحد أفراد الشرطة.

وبحسب الشرطة، نُشر أمس نص في صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي تضمن "تهديدات بتصفية حساب مع عائلة بالنقب" على خلفية جريمة القتل في تل السبع.

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يذكر أن الإضراب العام ساد تل السبع، أمس، احتجاجا على جريمة قتل الشابين أبو طه. وعقدت جلسة طارئة في مجلس تل السبع المحلي، صباح أمس، بمشاركة رؤساء سلطات محلية وقيادات عربية بالنقب لبحث جريمة القتل وسبل مكافحة العنف والجريمة.

وفي سياق ذي متصل، اختتمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مساء أمس، فعاليات خيمة الاعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، والتي انطلقت يوم الأحد الماضي، احتجاجا على ازدياد العنف والجريمة في المجتمع العربي.