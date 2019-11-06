اعتقالات بالضفة وتوغل عسكري محدود بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما توغلت جرافات عسكرية للاحتلال صباح اليوم شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه إن جنوده اعتقلوا 4 شبان من الضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وخلال ساعات الليلة الماضية صادرت قوات الاحتلال مخرطة في قرية صفا، زعم المتحدث العسكري في بيانه أنها "تستخدم لإنتاج قطع أسلحة".

وواصل جيش الاحتلال شن حملات الدهم والتفيش بمختلف محافظات الضفة، إذ اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان، بينهم مريض بالسرطان، من مدينة بيت جالا، ومخيمي عايدة والعزة في محافظة بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت نواف إسماعيل القيسي، من مخيم العزة، وهو مريض بالسرطان، والفتى محمد نادر جواريش من حي الجداول في مدينة بيت جالا، ومحمد حمدي المساعيد، وأشرف الشيخ من مخيم عايدة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

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أما في قطاع غزة، توغلت عدة جرافات عسكرية للاحتلال صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود شرقي جباليا، في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بتوغل جرافات عسكرية، انطلاقا من بوابة "موقع أبو صفية" شرقي جباليا، خارج السياج الأمني، وباشرت بأعمال تجريف ووضع أسلاك شائكة قرب السياج.

وتشهد مناطق مختلفة بالقطاع توغلات للاحتلال وعمليات إطلاق نار بين الحين والآخر، بذرائع أمنية، ما تسبب في حرمان مئات المزارعين من استغلال أراضيهم القريبة من السياج الأمني.