تحذيرات من اندلاع حرائق إثر ارتفاع درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين في أرجاء البلاد بعدم إشعال النيران في هذه الأيام الحارة وعدم تنفيذ أية أعمال قد تنتج شرارة أو نار (مثل الحدادة) في أماكن مفتوحة أو بالقرب من أشجار، نباتات، أشواك وغيرها.

ودعت إلى الاتصال إليها فورا على رقم 102 في حالات الطوارئ أو اندلاع حرائق.

جاء ذلك في أعقاب توقع دائرة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة ترافقها رياح شديدة في الأيام القريبة، الأمر الذي قد يشكل خطرًا أكبر من اندلاع حرائق.

وعليه، تأهبت طواقم الإطفاء والإنقاذ في كافة المناطق، بمعداتها وسياراتها ومئات عناصر الإطفاء، إلى جانب طائرات الإطفاء لمواجهة أي طارئ.