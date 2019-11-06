النصر: قادة الكتل لم يتفقوا حتى الان على إقالة أو استقالة رئيس الوزراء

اكد ائتلاف النصر، الاربعاء، ان قادة الكتل لم يتفقوا حتى الان على إقالة أو استقالة رئيس الوزراء، فيما اشار خبير سياسي الى ان أساس الحلول المطروحة لم تصل إلى المتظاهرين حتى الآن.

وقال النائب عن الائتلاف فالح الزيادي في تصريح صحافي إن "الأيام الثلاثة الماضية كانت عقيمة ولم يتفق قادة الكتل على أي حل حول إقالة أو استقالة رئيس الوزراء"، موضحاً أن "اجتماعات عدة جرت بين قيادات سياسية في بغداد، لكن غياب العنصر الآخر والمعني وهو الشعب العراقي وعدم معرفة رأيه أو موقفه من أي اتفاق يجعل من التوافق صعباً".

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من جهته، قال الخبير بالشأن السياسي العراقي علي البياتي، إنه "من غير الصحيح القول إن أي حل لا يرضي الشارع، وهذه محاولة لتبرير خطوات عدائية من الحكومة ضد المتظاهرين".

وأضاف ان "أساس الحلول المطروحة لم تصل إلى المتظاهرين حتى الآن، كونها لم تكن حقيقية أو واقعية"، موضحا ان "الرئاسات الثلاث لا تريد ترك منصبها".