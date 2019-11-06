واشنطن: لا مستقبل للعراق بقمع إرادة شعبه

طالبت الولايات المتحدة، الاربعاء، الحكومة العراقية بالتفاعل عاجلا مع المواطنين المطالبين بالاصلاح، فيما اشارت الى انه لا مستقبل للعراق بقمع إرادة شعبه.

وقالت السفارة الاميركية ببغداد، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الولايات المتحدة مهتمة على الدوام وبشدة بدعم عراقٍ آمنٍ ومزدهرٍ وقادرٍ على الدفاع عن شعبه ضد المجاميع العنيفة المتطرفة وردع أولئك الذين يقوضون سيادته وديمقراطيته".

واضافت انه "في الوقت الذي يتابع فيه العالم تطور الاحداث في العراق، بات جليًا أن على الحكومة العراقية والقادة السياسيين التفاعل عاجلا وبجدية مع المواطنين العراقيين المطالبين بالاصلاح"، مشيرة الى انه "لا مستقبلَ للعراق بقمع إرادة شعبه".

وشجبت السفارة "قتل وخطف المحتجين العزّل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر"، مشددة على ضرورة "أن يكون العراقيون أحراراً لإتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم".