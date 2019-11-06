بومبيو يبحث مع الجبير قضايا اربع دول بينها العراق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن وزير الخارجية مايك بومبيو ناقش خلال لقائه مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الوضع في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "وزير الخارجية أعرب عن تقديره لمساهمة العربية السعودية في تسهيل الاتفاق الذي جرى بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، واتفقا على أن هذه خطوة مهمة نحو حل سياسي شامل للنزاع".

وأضاف البيان، أن الوزيران ناقشا أيضا آخر التطورات في سوريا والعراق ولبنان، فضلا عن التصدي لإجراءات إيران.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بالعاصمة السعودية، اتفاق الرياض لتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.

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وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء الحرب مع جماعة الحوثيين".

الاتفاق في ترتيباته السياسية ينص على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن.

كما ينص على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب الماضي، إلى مواقعها السابقة وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً.

ومن المفترض أن ينهي "اتفاق الرياض" التوتر والتصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة قوات الأخير على العاصمة المؤقتة عدن، في العاشر من آب الماضي، عقب معارك مع الجيش اليمني دامت عدة أيام وأسفرت عن سقوط نحو 40 قتيلاً وإصابة 260 آخرين، بحسب الأمم المتحدة.