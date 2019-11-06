استمرار انقطاع الانترنت 'غير المعلن' لليوم الثاني وسط انتقادات وخسائر بالملايين

ماتزال خدمة الانترنت مقطوعة لليوم الثاني على التوالي، في وقت لم تصدر الجهات الرسمية اي توضيح بشأنها.

وقطعت خدمة الانترنت بشكل مفاجئ ومن دون سابق انذار في عموم مناطق العراق باستثناء اقليم كردستان.

وادى هذا الاجراء الذي تكرر في العراق مع كل ازمة يشهدها، انتقادات المواطنين الذين اعتمدوا بشكل شبه كاملعلى هذه الخدمة في حياتهم اليومية.

ويقول المواطن مصطفى حسن في حديث لـ الخليج 365، ان "انقطاع خدمة الانترنت اثر علينا بشكل كامل"، مطالبا "الجهات المعنية بلعادة الخدة فورا لان قطعها لا يؤثر شيئا على ارض الواقع".

فيما اكد المواطن حسام محمد لـ الخليج 365، والذي يعمل سائق تكسي ويعتمد على الانترنت في عمله، انه "مع كل ازمة يشهدها العراق تقوم الحكومة بقطع الانترنت من دون الاكتراث للخسائر التي نتكبدها يوميا بسبب ذلك"، متسائلا "الى متى نستمر على هذا الوضع الرديء والمسؤولون غير مبالين لذلك".

كما اشار المواطن عمار العاني والذي يمتلك شركة للتحويلات المالية الى ان "الخسائر التي نجنيها يوميا من اجراءات هذه الحكومة تقدر بالملايين"، متسائلا "هل ستقوم الحكومة بتعويضنا؟؟".

Advertisements

ويقدر مراقبون حجم الخسائر التي تكبّدتها الشركات والبنوك وقطاع الأعمال عموماً في العراق بما بين 40 و50 مليون دولار يومياً، جراء قطع خدمة الإنترنت في عموم البلاد.

وهذه الخسائر مؤهلة للزيادة في حالة استمرار قطع الإنترنت خلال الأيام المقبلة حسب قيادات منظمات مال وأعمال.

وقال مسؤول بارز ان "القطاع الخاص هو الأكثر تضرراً من انقطاع الإنترنت، ومن غير المعلوم ما إذا سيجري تعويضه عن تلك الخسائر أم لا؟"، مبيناً أن "شركات السياحة والهاتف المحمول والتحويل المالي والاستيراد والبنوك وسوق الأسهم، أبرز المتضررين في البلاد".

واضاف أن "عمليات تحويل مالية بملايين الدولارات تجري يومياً من خلال المصارف وجميعها توقفت، ما يعني تكبد هذه المصارف خسائر جسيمة، فضلاً عن قطاعات أخرى، مثل خطوط النقل الجوي التي تعتمد على الحجز الإلكتروني".

وعلقت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارت، امس الثلاثاء، على قطع خدمة الإنترنت وحجب وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت بلاسخارت، في بيان للأمم المتحدة، إن "الإغلاق غير المعلن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يعد تجاوزاً على حرية التعبير".