واشنطن: نشجب قتل وخطف المحتجين وتهديد حرية التعبير في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شجبت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عمليات الخطف والقتل التي طالت المحتجين في العراق وهددت حرية التعبير في البلاد.

وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بغداد، إن العراقيين يجب أن يكونوا أحرار لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلادهم.

وأضاف البيان، أنه لابد أن تستجيب القيادة السياسية لمطالب المحتجين وضرورة وقف أعمال العنف التي تطالهم.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، يطالب فيها المتظاهرون بتغيير النظام السياسي بشكل جذري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير البلاد حتى إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف دولي، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق بالكامل.

واستخدمت مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الغازية لإنهائها لكنها ورغم العنف المفرط ما زالت هذه المظاهرات متواصلة.