البواردي: الإمارات تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتطوير قدراتها الدفاعية

قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، "إن بلاده تستفيد من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير قدراتها الدفاعية".

جاء ذلك خلال كلمته، الأربعاء، في مؤتمر القادة لحروب القرن الواحد والعشرين الذي ينعقد تحت عنوان "كسب الحرب الرقمية" وتنظمه وزارة الدفاع الإماراتية بالعاصمة أبوظبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأضاف البواردي أن "الحروب الرقمية تشكل تهديدا خطيرا على أمن وسيادة الدول"، لافتا إلى أن مؤتمر كسب الحرب الرقمية جزء من خطة الإمارات الاستراتيجية لمواكبة مستجدات العصر.

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وأوضح أنه "في العصر الرقمي الذي نحيا فيه اليوم تجاوزنا نقطة اللاعودة إلى الأنماط التقليدية في إدارة شؤون الحياة".

وأكد على أن "الأمن الرقمي يبقى هاجسا يؤرق بال القادة والمسؤولين في جميع الدول، حيث يتحتم عليهم العمل حثيثا لحماية أمن منظومتهم الرقمية وفضائهم السيبراني من الاختراق حفاظا على مصالحهم الوطنية وأمنهم القومي" .

وأشار إلى أنه "في عالم الفضاء السيبراني اليوم تتصاعد تهديدات الاختراقات الإلكترونية وتتعمق مخاطر الحروب الرقمية، ويترتب على الدول تسخير الخبرات والعقول كافة لتطوير الوسائل والأساليب لمواجهة التهديدات الرقمية والتغلب عليها بشكل حاسم".

والثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقدت وزارة الدفاع الإماراتية مؤتمرا صحفيا في واحة الكرامة للإعلان عن أجندة المؤتمر الذي يحمل هذا العام عنوان "كسب الحرب الرقمية"، وهو الموضوع الذي أكدت القيادات في وزارة الدفاع أنه من أهم الموضوعات التي تجري في خضم الحروب المعاصرة.