الجيش الفلبيني يحبط تفجيرا إرهابيا جنوبي البلاد

أحبط الجيش الفلبيني، مساء أمس الثلاثاء، تفجيرا إرهابيا بمنطقة حضرية جنوبي البلاد، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من الهجمات ألقيت مسؤوليتها على جماعة متحالفة مع تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الجيش إن جنودا بنقطة تفتيش في جزيرة جولو دخلوا في اشتباك مسلح لفترة وجيزة مع ثلاثة مسلحين، على دراجة نارية أمس الثلاثاء.

وأضاف أن الجنود قتلوا المهاجمين ووجدوا بحوزتهم سترات ناسفة وسلاحا ناريا وقنبلة يدوية وأجهزة تفجير.



وأكدت القيادة الإقليمية للقوات المسلحة الفلبينية في بيان، إن الهجوم استهدف منطقة حضرية في جولو عاصمة الجزيرة.

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وتابعت أن المهاجمين من جماعة" أبو سياف" التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي واشتهرت بالقرصنة وخطف أجانب.

وهذه خامس محاولة لتنفيذ تفجير إرهابي في الفلبين في الستة عشر شهرا الماضية.

ووقعت جميع الهجمات الانتحارية في جزر سولو، معقل جماعة أبي سياف، وأعلنت داعش المسؤولية عنها.

وفور إعلان الولايات المتحدة الأمريكية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، الأحد الماضي، أعلن الجيش الفلبيني حالة التأهب في صفوفه؛ تحسبا لوقوع أي هجمات من قِبل التنظيم الإرهابي؛ انتقاما لمقتل زعيمه أبوبكر البغدادي في عملية أمريكية بسوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال أدجارد أريفالو، في بيان الإثنين الماضي: "نتوقع أن يكون لمقتل البغدادي تأثير سلبي على قيادة الإرهابيين في عدة مناطق بالعالم".

وخاضت القوات الفلبينية معركة ضد إرهابيي تنظيم داعش عام 2017، بعدما حاصرت مدينة مراوي (جنوب) لمدة 5 أشهر؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص بينهم مدنيون وإلحاق أضرار بالمدينة.