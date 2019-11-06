شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على جازان، عسير والباحة، وسماء غائمة جزئياً على الحدود الشمالية والجوف والشرقية والقصيم. Advertisements في حين تنشط الرياح السطحية على وسط وشمال المملكة، و تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الشرقية. وشهدت عدد من مناطق المملكة خلال الأيام الماضية أمطارا رعدية غزيرة.

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