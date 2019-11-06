مقتل 15 مهاجما وجندي وشرطي في اشتباكات في طاجيكستان

أعلنت وزارة الداخلية في ​طاجيكستان​، "مقتل 15 مهاجمًا من مجموعة لم تُحدَّد وشرطي وجندي، في هجوم على وحدة لحرس الحدود"، لافتةً إلى أنّ "ردّ الجيش على الهجوم أدّى ايضًا إلى اعتقال 4 عناصر من المجموعة المسلحة".

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