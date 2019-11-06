ذكرت القناة 2 العبرية ان "​وزارة الخارجية الأميركية​ توجهت بطلب رسمي ل​وزارة الخارجية الإسرائيلية​ لتشكيل طواقم للبدء بتطبيق خطة التطبيع مع ​دول الخليج​ على أساس تطبيع العلاقات الاقتصادية والأمنية بين إسرائيل ودول الخليج، على قاعدة استغلال المصالح المشتركة بينهم ضد ​إيران​".

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كانت هذه تفاصيل خبر القناة 2 العبرية: اميركا طلبت رسميا من اسرائيل تشكيل طواقم للبدء بتطبيق خطة التطبيع مع الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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