ركّز عضو "كتلة المستقبل" النائب سمير الجسر، على أنّ "اختيار وزراء حزبيّين للحكومة الجديدة لن يكون قرارًا سليمًا يستوعبه الشارع في هذه المرحلة"، داعيًا إلى "اختيار اختصاصيّين من غير الملتزمين حزبيًّا". وشدّد على أنّ "في الأساس لا يجوز الحديث عن شكل الحكومة قبل الحديث عن التكليف".
وأكّد في حديث صحافي، أنّ "لا رغبة لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بتوَلّي رئاسة الحكومة مجدّدًا، لكن إذا أُعيد تكليفه فهو لن يتهرب من واجبه ومسؤوليّته". وعن صورة الحكومة المقبلة، لفت إلى أنّ "الوضع السياسي في البلد يتطلّب حكومة تكنوقراط، من أصحاب الاختصاص والكَفّ النظيف".
كانت هذه تفاصيل خبر الجسر: الوضع السياسي يتطلب حكومة تكنوقراط وإذا أعيد تكليف الحريري فهو لن يتهرب من واجبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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