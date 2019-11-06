بلدية سبلين فتحت الطريق العام في اقليم الخروب

فتحت بلدية ​سبلين​ الطريق العام في الاقليم، ورفعت الاتربة والحجارة من وسط الطريق، في حضور عناصر من ​الجيش​، وقد اصبحت سالكة على الخطين صعودا ونزولا.

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