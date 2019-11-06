إخماد حريق داخل شقة بالدكوانة وآخر شب بلوحة فواصم كهربائية وإخلاء سكان المبنى في كفرتبنيت

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في لوحة فواصم كهربائيّة داخل أحد المباني السكنية في ​كفرتبنيت​ - ​النبطية​"، موضحةً أنّ "توازيًا، عمِل العناصر على إخلاء قاطني المبنى بسبب كثافة الدخان المنتشرة في رقعة الحريق، لتقتصر الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطبقة السابعة من أحد المباني السكنية في الدكوانة- ​المتن​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".