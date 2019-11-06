بري: كل ما يحكى عن صيغ حكومية لا أساس له من الصحة والوضع لا يتحمل أي تأخير بالتشكيل

أكّد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، أمام زوّاره، أنّ "الأولويّة الآن هي للتسريع في ​تشكيل الحكومة​. الوضع لا يتحمّل أي تأخير، وكلّما تأخّرنا ازداد الخطر على البلد"، لافتًا إلى أنّ "المسألة لا تتحمّل التطويل، لا أقول أشهرًا بل أسابيع، إن لم يتمّ تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن".

وركّز على "أنّنا كنّا في وضع صعب جدًّا سياسيًّا في العام 2005 بعد اغتيال رئيس الحكومة ​رفيق الحريري​، أمّا ​الوضع الاقتصادي​ فلم يكن بالصورة السيئة الّتي هو عليها الآن، ومع ذلك تمّ تجاوز هذه المحنة. أمّا الوضع اليوم فهو شديد التعقيد، ولا يتحمّل أن نتباطأ حياله بإيجاد الحلول السريعة". وشدّد على أنّ "​المجلس النيابي​ أمام مهمّة كبرى الأسبوع المقبل، عبر انتخاب لجانه النيابية، وكذلك عبر جلسة تشريعية لإقرار مجموعة من القوانين الإصلاحيّة، الّتي تأتي في معظمها استجابة لما طالبَ به الحراك".

وعمّا يُحكى عن حكومة من 24 وزيرًا، أعلن بري أنّ "كل ما يُحكى عن صيَغ حكوميّة لا أساس له من الصحة".