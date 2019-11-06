النشرة: تجمع للطلاب عند تقاطع إيليا في صيدا للإنطلاق بمسيرة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان المدينة تشهد مسيرة طلابية حاشدة بعدما قرر ​طلاب المدارس​ الرسمية وبعض الخاصة عدم الالتحاق بصفوفهم، والتجمع عند تقاطع "ايليا"، حيث "الاعتصام المفتوح" والانطلاق بمسيرة لدعوة باقي طلاب المدارس للانضمام اليهم.

ومع دخول الحراك الاحتجاجي اسبوعه الثالث، لم تشهد المدينة اليوم اي قطع للطرقات او اقفال للمؤسسات والمرافق العامة حتى الان، في وقت بقي فيه تقاطع ايليا سالكا امام حركة مرور السيارات