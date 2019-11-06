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تجمع عدد من المحتجين أمام شركة كهرباء قاديشا ووزارة المال بطرابلس وقصر العدل ببيروت

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يُنفّذ عدد من المحتجين في هذه الأثناء، اعتصامًا أمام ​قصر العدل​ في ​بيروت​، للمطالبة بتفعيل عمل ​القضاء​ومحاسبة الفاسدين، وسط انتشار للقوى الأمني.

وتجمَّع عدد من المحتجين أمام ​وزارة المال​ في ​طرابلس​ وسط انتشار للقوى الأمنية، وأمام "​جامعة العزم​" و​شركة كهرباء قاديشا​" في ​الميناء​، حيث أخرجوا جميع الموظّفين من المبنى.

كما أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"تجمّع عدد من المحتجين في الأونيسكو".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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