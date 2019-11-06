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يُنفّذ عدد من المحتجين في هذه الأثناء، اعتصامًا أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بتفعيل عمل القضاءومحاسبة الفاسدين، وسط انتشار للقوى الأمني.
وتجمَّع عدد من المحتجين أمام وزارة المال في طرابلس وسط انتشار للقوى الأمنية، وأمام "جامعة العزم" وشركة كهرباء قاديشا" في الميناء، حيث أخرجوا جميع الموظّفين من المبنى.
كما أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"تجمّع عدد من المحتجين في الأونيسكو".
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع عدد من المحتجين أمام شركة كهرباء قاديشا ووزارة المال بطرابلس وقصر العدل ببيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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