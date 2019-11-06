تجمع عدد من المحتجين أمام شركة كهرباء قاديشا ووزارة المال بطرابلس وقصر العدل ببيروت

يُنفّذ عدد من المحتجين في هذه الأثناء، اعتصامًا أمام ​قصر العدل​ في ​بيروت​، للمطالبة بتفعيل عمل ​القضاء​ومحاسبة الفاسدين، وسط انتشار للقوى الأمني.

وتجمَّع عدد من المحتجين أمام ​وزارة المال​ في ​طرابلس​ وسط انتشار للقوى الأمنية، وأمام "​جامعة العزم​" و​شركة كهرباء قاديشا​" في ​الميناء​، حيث أخرجوا جميع الموظّفين من المبنى.

كما أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"تجمّع عدد من المحتجين في الأونيسكو".