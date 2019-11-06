روحاني يعلن تخلي إيران عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، أن بلاده ستتخلى عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى عام 2015.
وأفاد روحاني بأن إيران ستستأنف عمليات تخصيب اليورانيوم في مصنع فوردو على مسافة نحو 180 كلم إلى جنوب طهران، بعدما جمدتها بموجب الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد حذر إيران من مغبة المضي في خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي واللجوء إلى المزيد من التخصيب. ماس كان واضحاً إذ اعتبر أن أي تخصيب جديد يهدد الاتفاق النووي برمته.
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