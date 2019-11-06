قلق روسي بعد قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعربت روسيا، اليوم الثلاثاء عن قلقها إزاء قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض جنوب طهران في خطوة جديدة تعقب انسحابها من الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين "إننا نراقب بقلق تطور الوضع"، مضيفا "نحن نؤيد الحفاظ على هذا الاتفاق".

لكن بيسكوف أكد أنه "يتفهم القلق" الإيراني إزاء العقوبات الأمريكية "غير المسبوقة وغير الشرعية" المفروضة على طهران.

وأعلنت طهران عزمها استئناف انشطتها لتخصيب اليورانيوم في مصنع فردو على بعد 180 كلم جنوب طهران والتي كانت مجمدة بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 في فيينا.