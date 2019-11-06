دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters فرنسا تقول إن قواتها قتلت قياديا متشددا بمنطقة الساحل

باريس (رويترز) - قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي يوم الثلاثاء إن قواتها أجهزت على أحد القياديين المتشددين البارزين بمنطقة الساحل الأفريقية يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول.

وقتلت القوات الفرنسية علي مايشو الرجل الثاني في قيادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي مظلة تضم متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة في منطقة الصحراء بغرب أفريقيا.

وانتشر في الآونة الأخيرة العنف بمنطقة الساحل ذات الكثافة السكانية المحدودة، حيث يرتبط المتشددون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية ويستخدمون وسط وشمال مالي نقطة انطلاق لهجمات عبر المنطقة الصحراوية.

(تغطية صحفية تانجي سالون - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)