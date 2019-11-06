أخنوش: تراجع إنتاج الزيتون والحوامض هذا الموسم سيتسبب في ارتفاع أسعارها

كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أمس الاثنين، أن الإنتاج الزيتون، خلال هذا الموسم، سيعرف تراجعا بنسبة 20 في المئة، مقارنة بالسنة الماضية، وهذا راجع إلى عدم انتظام تساقط الأمطار خلال السنوات الأخيرة
وأشار المتحدث ذاته، بمجلس النواب، إلى أن ثمن زيت الزيتون سيعرف ارتفاعا في بداية الموسم الحالي على أن ينخفض مع توالي الأيام، مؤكدا أن ثمنها حاليا يتراوح ما بين 40 و50 درهما للتر الواحد.
الأمر نفسه، يخص إنتاج الحوامض، إذ لفت عزيز أخنوش، الانتباه إلى تراجع الحوامض خلال هذه السنة بنسبة 40 في المئة، مقارنة بالسنة الماضية، ما يؤثر سلبا على تصديرها نحو أسواق دولية.
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