“خلافات في الرؤى” تهدد البيضاويين بمزيد من “جحيم الطوبيسات”

یتجه ملف النقل بالبیضاء نحو مزید من التعقید، بسبب الرؤى المتباینة في المواقف، والتي طفت على السطح بسبب الحرب الباردة التي أطلت برأسها بین حلیفي التسییر، حزب العدالة والتنمیة وحزب التجمع الوطني للأحرار.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن هناك خلافات في الرؤى حول تدبیر ملف النقل بالعاصمة الاقتصادیة، بین محمد بورحیم، نائب العمدة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المفوض له في قطاع النقل، وبین مكتب مجلس المدینة، بعد فقدانه صلاحیاته في تسییر ملف النقل، مباشرة بعد تأسیس مؤسسة التعاون بین الجماعات، والتي ترأسها حالیا عمدة المحمدیة، إیمان صبیر.

واختار القیادي التجمعي، منذ مدة، النأي بنفسه عن ملف النقل، ولم یحضر حفل التوقیع على العقدة الجدیدة مع شركة «ألزا» یوم الجمعة الماضي، خصوصا بعدما هاجم البیجیدي، حیث قال في تدوینة سابقة إن «تدبیر مؤسسة التعاون بین الجماعات لملف النقل تدبیر فاشل

وارتجالي»، كاشفا أن «طلب العروض المتعلق بشراء الحافلات، وكذا الخاص بالاستغلال، یعاد ویؤجل عدة مرات».