“فتاة التوازن”.. شابة مغربية تستطيع موازنة أشياء في وضعية “مستحيلة”-فيديو

تستطيع موازنة أشياء كثيرة ومتنوعة في وضعية تظهر للأشخاص العاديين مستحيلة.. رقية صديق، فتاة تنحذر من مدينة العطاوية، اكتشفت قدراتها في موازنة الأشياء بالصدفة، قبل أن تحاول تطوير موهبتها بعدما أدركت أن ما تقوم به يعتبر فنا عالميا.

“فتاة التوازن” المغربية، حلت ضيفة على “اليوم24″، لتبرز قدرات عالية في موازنة أشياء مختلفة مثل زجاجات، و قطع نقود، والبيض، وتكشف في حديثها للجمهور عن بدايتها في ميدان موازنة الأشياء ورغبتها في تطوير نفسها.

وقالت رقية صديق، إنها في بداية الأمر، كانت توازن أشياء مختلفة في منزلها، دون إدراكها أنها تمارس نوعا من الفن، قبل تشارك ما تقومه به في مجموعة “عقول مبدعة” على “فايسبوك” سنة 2017، وتجد إشادة ودعما من أعضاء المجموعة.

وشددت رقية أن “موازنة الأشياء” تعتمد على ميزتين يجب أن يتحلى بهما ممارسها، هما: الهدوء والصبر، موضحة أن العملية بالمجمل تعتمد على البحث عن مركز ثقل الأشياء وموازنتها.