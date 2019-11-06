البيت الأبيض يؤكد التزامه باتفاق تجاري مع بريطانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، التزامه بالتوصل إلى اتفاق تجارة حرّة ثنائية مع بريطانيا، بعدما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، من "شروط" قد لا تتُيح الاتفاق.

وكان ترامب قال لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الشروط البريطانية لتنظيم خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، المرتقب، تشير إلى أنه "في ظل اعتبارات معينة (...) لا يمكنك إقامة تبادل تجاري" مع الولايات المتحدة.

واستغل ترامب مشاركته المطولة عبر الهاتف في برنامج إذاعي لزعيم حزب "بريكست"، نايجل فاراج/ الخميس من أجل طرح وجهات نظره الجريئة قبل موعد الانتخابات المبكرة في بريطانيا في 12 كانون الأول/ ديسمبر المُقبل.

وتهدد تصريحات ترامب بإلحاق الضرر بجونسون في بداية حملته الانتخابية، لما لها من تداعيات هائلة على مكانة بريطانيا المستقبلية في أوروبا وبقية العالم.

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ويملك ترامب و فاراج شخصيتان استقطابيتان للغاية ويمكن لهما أن يبعدا الناخبين المعتدلين عن جونسون.

وأفاد البيت الأبيض أن ترامب وجونسون أجريا مكالمة هاتفية الثلاثاء.

وقال المتحدث جود ديري "أكد الزعيمان مجددا التزامهما بتعزيز العلاقات الخاصة من خلال اتفاقية تجارة حرة ثنائية قوية بمجرد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".