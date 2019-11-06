حالة الطقس: جو معتدل والحرارة أعلى من معدلاتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن تبقى البلاد تحت تأثير مرتفع جوي كبير يحمل في طياته المزيد من الاستقرار والأجواء المعتدلة والمستقرة.

اليوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-6 درجات مئوية ويسود جو شديد الاعتدال والدفء نهارا. ويسود جو منعش صباحا ومساءا وليلا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

وستبقى الحرارة عالية أيضا، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بنحو الخمسة درجات مئوية. وتبقى الأجواء معتدلة عموما. الرياح تبقى شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفي يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات الصباح في المناطق الجبلية.

وتكون الأجواء خريفية معتدلة نهارا، وتكون الأجواء باردة نسبيا مع ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية غربية.