انطلاق فعاليات مؤتمر "كسب الحرب الرقمية" بأبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات "مؤتمر القادة لحروب القرن الواحد والعشرين" تحت عنوان كسب الحرب الرقمية الذي تنظمه وزارة الدفاع الإماراتية بالعاصمة أبوظبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.





وقال محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، في افتتاح المؤتمر، إن أهدافه تتمثل في مناقشة تحديات الحروب الرقمية وتأثيرها على القدرات العسكرية والحيوية والأمن الوطني للدول.

وأضاف أن المؤتمر يهدف كذلك للحد من أخطار الحرب الرقمية وتجاوز تأثيراتها، ووضع أفضل خطط الدفاع ضد الهجمات الرقمية.

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وتستمر جلسات المؤتمر حتى يوم غد الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني.

والثلاثاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقدت وزارة الدفاع الإماراتية مؤتمرا صحفيا في واحة الكرامة للإعلان عن أجندة المؤتمر الذي يحمل هذا العام عنوان "كسب الحرب الرقمية"، وهو الموضوع الذي أكدت القيادات في وزارة الدفاع أنه من أهم الموضوعات التي تجري في خضم الحروب المعاصرة.