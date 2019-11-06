صحيفة: دبي باتت من الوجهات الأولى المعدودة في العالم لرواد الأعمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجة، إنه بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت دبي في تعزيز مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار، فسياساتها الاقتصادية تعمل دائماً على تسهيل ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات التنظيمية لفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو واقتناص الفرص الاستثمارية التي يخلقها اقتصاد الإمارة.



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وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - أن دبي باتت من الوجهات الأولى المعدودة في العالم لرواد الأعمال والمبتكرين والباحثين عن بيئة أعمال محفزة على النمو.. مشيرة إلى اختيار شركة " لينكد إن" العالمية، والتي يبلغ عدد أعضائها نحو 660 مليون مستخدم، لدبي من أجل إطلاق خاصيتها المتميزة "منصة الأعمال" وذلك في أول مرة يأتي فيها إطلاق الشركة أحد منتجاتها ضمن فعالية تقيمها خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى أنه حدث كبير يجسد التأكيد على مكانة الإمارة الرائدة كمركز عالمي رئيس للابتكار والأعمال، ويعكس توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، الرامية إلى إرساء أسس اقتصاد المعرفة، والتنمية الاقتصادية المستدامة التي ترتكز على الابتكار واستشراف المستقبل وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن " رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى خلق بيئة الأعمال المواتية لاستقطاب أصحاب العقول، ودعم المشاريع الواعدة ذات الأفكار المبتكرة؛ قد أدت إلى خلق مجتمع أعمال متطور في دبي، قادر على مواكبة تطلعات وطموحات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، وداعم لتنافسية الإمارة على الصعيد العالمي"، مشيراً سموه إلى أن دبي رسّخت مكانتها كحاضنة لرواد الأعمال ومركز للشركات العالمية العملاقة في المنطقة.