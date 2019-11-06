شكرا لقرائتكم فيديو.. حشود غاضبة ترشق دورية تركية روسية بالحجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقدم عدد من المدنيين في عين العرب (كوباني) بشمال سوريا على رشق دورية عسكرية تركية روسية بالحجارة. وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية حشوداً غاضبة ترشق رتلاً بالحجارة.

وفي التفاصيل، تعرضت الدورية لرشق بالحجارة، حين كانت على بعد نحو سبعة كلومترات إلى الشرق من مدينة كوباني الحدودية، التي تحمل دلالة خاصة للوحدات الكردية التي صدت مقاتلي تنظيم داعش عند محاولتهم السيطرة عليها عامي 2014 و2015 في أحد أشرس معارك الحرب السورية.

إلى ذلك، قال شاهد عيان، بحسب ما نقلت رويترز، إن مركبات مدرعة دخلت عبر فجوة في الجدار الحدودي إلى الجانب السوري واتجهت شرقاً.

وأظهرت تغطية من وكالة نورث برس المحلية حشوداً قرب كوباني ترشق المدرعات التركية والروسية في الدورية بالحجارة من طريق سريع وهي تردد الهتافات.

كما تمكن العشرات من إيقاف مدرعتين روسيتين، وتسلق بعضهم مركبة منهما، تحمل شعار الشرطة العسكرية الروسية، حسبما أظهر تسجيل مصور بثته وكالة أنباء هاوار المحلية.

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في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه لم تقع حوادث خلال مهمة الدورية. بدورها نشرت وزارة الدفاع التركية صوراً على تويتر تظهر جنوداً أتراكاً وروساً مجتمعين عند الحدود ويدرسون الخرائط قبل انطلاق الدورية. وقالت إن طائرات مسيرة تشارك فيها أيضا.

ثاني دورية مشتركة

وبدأت قوات تركية وروسية، الثلاثاء، ثاني دورية مشتركة في شمال سوريا قرب مدينة عين العرب/ كوباني بموجب اتفاق أرغم القوات الكردية على الانسحاب من منطقة الحدود مع تركيا.

يذكر أن تركيا وحلفاءها من المعارضة السورية المسلحة كانوا قد نفذوا قبل نحو شهر توغلاً، يستهدف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية وسيطروا على شريط يمتد 120 كيلومتراً على الحدود.

دوريات تركية روسية مشتركة في الدرباسية سوريا(فرانس برس)

ووافقت موسكو وأنقرة في اتفاق لاحق على دفع وحدات حماية الشعب الكردية إلى مسافة تبعد 30 كيلومتراً على الأقل جنوب الحدود وعلى القيام بدوريات مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

في حين قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إن القوات الكردية لم تنسحب من تلك "المنطقة الآمنة" المزمعة في شمال شرقي سوريا على الرغم من اتفاقيات تركيا مع كل من روسيا والولايات المتحدة.

ووصلت الشرطة العسكرية الروسية إلى كوباني في 23 أكتوبر تشرين الأول بمقتضى اتفاق توصل إليه أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت الدورية الأولى يوم الجمعة حول بلدة الدرباسية السورية الحدودية إلى الشرق من المنطقة، التي أجبرت أنقرة وحلفاؤها وحدات حماية الشعب الكردية على إخلائها.