الجيش التايلاندي أعلن مقتل 15 شخصا بهجوم في جنوب البلاد

أعلن المتحدث باسم الجيش ال​تايلاند​ي في جنوب البلاد براموت بروم-ان، لوكالة "فرانس برس"، "مقتل 15 شخصًا على الأقل في هجوم يُشتبه أنّ متمرّدين إسلاميّين يقفون خلفه في جنوب تايلاند"، وهي أعلى حصيلة ناتجة عن أعمال عنف منذ سنوات في هذه المنطقة.

وأوضح أنّ "المتشدّدين هاجموا نقطتي تفتيش لمتطوعين من الدفاع المدني في إقليم يالا وأطلقوا النار عليهم، في الوقت الّذين كانوا يتحدثون فيه إلى مجموعة من القرويين"، مبيّنًا أنّ "المتمردين استولوا على بنادق "ام-16" وذخائر من نقطتي التفتيش". ولفت إلى أنّ "جميع المناطق المحيطة بموقع الهجوم أغلقت، حيث يتمّ إجراء التحقيقات اللازمة".

ويشهد جنوب البلاد الّذي تعيش فيه غالبية من مسلمي الملايو، تمرّدًا داميًا أدّى في السنوات الـ15 الأخيرة الى مقتل 7 آلاف شخص، معظمهم من المدنيّين.