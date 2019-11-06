أبو الغيط رحّب باتفاق الرياض: خطوة مهمة للحفاظ على تكامل التراب اليمني

أعرب الأمين العام لـ"​جامعة الدول العربية​" ​أحمد أبو الغيط​، عن ترحيبه بـ"توقيع اتفاق ​الرياض​ بين ​الحكومة اليمنية​ والمجلس الانتقالي الجنوبي، الّذي يُعدّ خطوة مهمّة للحفاظ على تكامل التراب اليمني، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو المزيد من الانقسام والتفكّك".

وركّز في بيان، على أنّ "​السعودية​ قامت بدورٍ مهمّ ومُقدَّر في رعاية الاتفاق ودفع الجهات اليمنية إلى مائدة التفاوض"، لافتًا إلى أنّ "اتفاق الرياض يُعطي إشارة على إمكانيّة التوافق بين الجهات اليمنية من أجل تجنّب الحرب والانقسام". وأكّد أنّ "الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وتكامل ترابه الوطني هي أهداف تحظى بتأييد ودعم الجهات كافّة الحريصة على مستقبل اليمن وشعبه".