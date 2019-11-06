مجموعة من المحتجين اقفلوا مدخل "اوجيرو" في جونية

اقفلت مجموعة من المحتجين مدخل "​اوجيرو​" في ​جونية​. وكانت مجموعة من المحتجين تجمّعت في جونية قبل ان تنطلق باتجاه الادارات الرسمية في محاولة لاقفالها احتجاجا على عدم استجابة المسؤولين للمطالب.

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