بومبيو: العراق ولبنان يستحقان التخلص من تدخلات نظام خامنئي

اشار وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "الشعبين ​العراق​ي وال​لبنان​ي يريدان عودة بلديهما، إنهما يكتشفان أن أعلى صادرات ​النظام الإيراني​ هي ​الفساد​، متنكرا بشكل سيء كثورة".

واضاف بومبيو "يستحق كل من العراق ولبنان ان يديروا شؤونهم الخاصة خالية من تدخل نظام المرشد الاعلى في ​ايران​ السيد علي خامنئي".

وكان بومبيو ناقش خلال لقائه مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الوضع في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.

وذكر بيان صادر عن الوزارة الاميركية اليوم ان الوزيرين ناقشا أيضا آخر التطورات في سوريا والعراق ولبنان، فضلا عن التصدي لإجراءات إيران.