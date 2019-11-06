شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب تركى معارض يفضح مخطط أردوغان: يسعى لعزل رئيس بلدية إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، عن سزائي تمالي، رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، انتقاده للأحزاب السياسية بسبب عدم إبدائها ردود فعل على عزل رؤساء البلديات المنتخبين من حزبه في جنوب وشرق تركيا وتعيين وصاة بدلًا منهم.

رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، حذر من أن الصمت أمام تلك التصرفات سيجعلها تتحول إلى فيروس ينتشر إلى باقي المدن والبلديات، مشيرًا إلى أن الأمر قد يصل إلى عزل رئيس بلدية إسطنبول وتعيين وصى عليها بدلًا من رئيسها الحالى أكرم إمام أوغلو المنتمى لحزب الشعب الجمهورى.

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وأشار رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردى المعارض فى تركيا، إلى أن تعيين الوصاة بدلا من رؤساء البلديات المنتخبين فى تركيا هى تصرفات فاشية، حيث تجرى الاستعدادات اليوم لفرض وصاية على إسطنبول والبسفوروإذا صمتت الأحزاب التركيى أمام قرارات الوصاية، فإن تلك الفاشية ستطالهم أيضًا.

وأشارت صحيفة زمان التركية المعارضة، إلى أن نظام أردوغان يعتقل رؤساء البلديات التابعين للحزب الكردي دون أي اتهامات واقعية.